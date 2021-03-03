У Верховній Раді проголосували за скасування переходу на літній і зимовий час в Україні
Як передає Politeka.net, голоси "за" віддали 277 народних депутатів.
Тепер перехід на літній і зимовий час, до якого українці звикли з 1981 року, здійснюватися не буде.
Варто відзначити, що законопроект прийнятий тільки в першому читанні. Навіть якщо найближчим часом його приймуть в цілому, передбачається, що він набуде чинності тільки через три місяці з моменту його офіційного опублікування.
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Тож, у ніч з 27 на 28 березня о 03:00 українців все-таки доведеться перевести стрілки годинника на одну годину вперед.
Якщо законопроект підтримають і в другому читанні та в цілому - Україні відмовиться від переведення годинників на літній час і залишать зимовий.
Автор законопроекту, Руслан Стефанчук, стверджує, що користь від сезонного перекладу не доведена, а також здоров'я простого українця піддається стресу через подібний захід.
Відзначимо, що в перші перехід на зимовий і літній час був введений у Великобританії в 1908 році. В СРСР (і в Україні, відповідно) перехід на зимовий час регулярно здійснюється з 1981 року. Станом на сьогодні, понад 110 країн світу переходять на літній і зимовий час.
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