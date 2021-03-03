Знаменита американська модель і зірка реаліті-шоу Кортні Кардашьян показала фігуру в купальнику на новому селфі

Знаменитість вирішила порадувати фанатів новим знімком на своїй сторінці в Instagram. Про це пише Politeka.net.

На фото Кортні фотографує себе в дзеркалі, позуючи в спальні на тлі вікна. Незважаючи на те, що модель позує вдома, вона одягнена в чорний цілісний купальник. Наряд з глибоким вирізом підкреслює всі вигини фігури красуні.

Образ Кортні доповнила чорна кепка в тон купальнику. Волосся красуня залишила розпущеним, а на її обличчі мінімум макіяжу. В цілому старша сестра Кардашьян виглядає дуже природно і невимушено.

Її шанувальники тут же почали засипати Кортні компліментами в коментарях до знімка.

"Я захоплююся тобою", "тіло мрії", "ти найкраща", "Ти така розкішна", "Моя діснеївська принцеса", - пишуть люди.

Раніше ми писали, що в Instagram не так давно з'явився один зі сміливих кадрів Кортні і Кайлі Дженнер, які вирішили показати фігури перед дзеркалом у ванній. Для ідеального кадру сестри розстебнули свої білі сорочки і частково показали бюст.

Так як обидві брюнетки дуже схожі, вони зробили трохи різні пози і повернулися ближче один до одного.

Нагадаємо сестрички Кайлі Дженнер і Кортні Кардашьян показали, хто гаряче, приспустивши вбрання: "Як матуся".

Як повідомляла Politeka, гаряча сестричка Кардашьян розставила ніжки в чобітках, заманюючи найапетитнішим: "зробила мій день".

Також Politeka писала, що Кортні Кардашьян в панчохах ефектно витягнулася біля каміна, позбавивши слів навіть зухвалу Кім:"так, матуся".