Актор Іван Марченко пішов з життя в Києві через кілька днів після свого 43 дня народження

Марченко переніс кілька операцій і курсів хіміотерапії, після того як в 2017 році йому діагностували онкологічне захворювання. Однак хвороба продовжувала прогресувати, пише «КП-Украина».

27 лютого Марченко відзначив свій день народження разом з дружиною. Іван дякував шанувальникам за привітання та підтримку. Він зазначав, що знайшов якийсь ресурс для життя, і був сповнений оптимізму. Люди допомагали коштами на лікування Марченка, так як воно було дуже дорогим.

Останній раз Іван виходив на зв'язок з передплатниками в соціальній мережі 28 Лютого. 1 березня про смерть артиста повідомила його дружина. "Вані більше немає" — написала Світлана.

Світлана повідомила, що прощання з Іваном відбудеться 4 березня з 10 години ранку в Києві. Актор буде кремований і похований на Байковому кладовищі, де покояться багато відомих людей.

У мережі шанувальники артиста і його знайомі висловлюють співчуття дружині і сумують.

"Світочка, сумуємо, плачемо разом з тобою. Ваня в нашій пам'яті світлий, життєрадісний, весела людина. Поруч з ним нам було здорово. Прийми наші глибокі співчуття і скорботу", "Мої співчуття, дуже шкода", "Світла, Тримайся... мої співчуття... Світла пам'ять Вані...", "Світочка, Тримайся... прийми співчуття ... світла пам'ять", "Мої найглибші співчуття. Нестерпно боляче", " Боже, невже????? Не вірю! Світочка, мої щирі співчуття!», «Співчувати...Нехай душа спочивати зі світом...Сил тобі пережити все це», - пишуть в мережі.

Марченко закінчив Харківський університет мистецтв ім. Котляревського, а потім служив у Національному академічному театрі російської драми імені Лесі Українки в Києві. Актор зіграв у кінострічках "Ментовські війни. Одеса", "Свати", "Повернення Мухтара», «За все тобі дякую", "Час гріхів", "Рідні люди", "Останній кордон", "Зовсім інше життя" і в багатьох інших.

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