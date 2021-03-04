Хто отримав і скільки надбавки

З першого березня Пенсійний фонд провів осучаснення пенсій, Інфографіка

Як передає Politeka.net, першого березня Пенсійний фонд провів довгоочікувану планову індексацію пенсій. Її провели для 9,76 млн пенсіонерів, але виплати підвищили не всім. Для 7,91 млн пенсіонерів розмір пенсій перераховано та підвищено виплати, повідомляти прес-служба Пенсійного фонду України.

У повідомленні ПФУ сказано, скільки українських пенсіонерів отримали надбавку:

46,3% пенсіонерів, отримали надбавку до 100 гривень включно;

31,8% - від 100 гривень до 400 гривень;

7,6% - від 400 гривень до 500 гривень;

7,0% - від 500 гривень до 700 грн;

4,0% - від 700 гривень до 1000 гривень;

3,3% - понад 1000 гривень.

Таким чином, найвищу надбавку в результаті індексації отримають 3,3% пенсіонерів. А в більшості випадків виплати зросли на 100 грн.

Нагадаємо, індексація пенсії проводиться щорічно завдяки закону" про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", зокрема, про неї сказано в 42 статті частини 2. Коефіцієнт індексації склав 1,11.

Крім того, у фонді заявили, що ті українці, хто отримує виплати відповідно до Закону «про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» і мають необхідний страховий стаж (35 років для чоловіків, 30 років для жінок) будуть отримувати доплати.

Розмір їх пенсійної виплати з 1 березня не може бути нижче 2200 гривень.

Нагадаємо, що підвищення пенсій позначиться на ціні продуктів: за що доведеться заплатити українцям набагато дорожче.

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