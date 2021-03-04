Відома модель Міла Кузнєцова, яка володіє 15-м розміром бюста, показала себе в екстремальному ракурсі
На фото Міла здалася в рожевій майці з великим декольте. Кузнєцова стояла біля стіни і демонструвала пишний бюст, який так і випирав з наряду. Дівчина доповнила образ стильними сережками, а волосся зібрала назад. Красуню не бентежив градус пікантності і вона звернулася до своїх фанатів. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі під публікацією, але зазвичай красуню засипають компліментами:
"Вау, нереальна краса. Фотографії на вищому рівні", "шикарна", "у тебе саме ідеальне тіло", "неймовірна", "Мила, ти найкрасивіша на світі з хорошим настроєм, мені подобається", "твої фотографії це окремий вид мистецтва, шикарно виглядаєш", "так чудово", "O my God, яка ж ви чарівна".
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Дівчина крупним планом зняла свою пишну "гордість", що встигла розтягнути білу кофтинку до межі. Щоб не впустити настільки важке "багатство", красуня вдалася до допомоги ремінців, що кріпляться під грудьми і лежать на плечах.
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