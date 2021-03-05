Погода в Україні 5 березня зіпсує настрій напередодні тривалих вихідних

Як пише Politeka.net з посиланням на дані Укргідрометцентру, в п'ятницю практично на всій території країни очікуються дощі. Місцями дощі переходитимуть у мокрий сніг. Винятком стане Південь України, де 5 березня розпочнеться справжня весна.

Так, в західних регіонах буде холодно і похмуро. Температура буде коливатися від 1 до 6 градусів в залежності від області. Вдень може йти мокрий сніг, що переходить в дощ. Найхолодніше буде в Рівненській області.

У центральних регіонах також очікуються опади. Дощ буде йти як вдень, так і вночі. Температура повітря в центральних областях очікується в районі 2-8 градусів. У Києві буде найхолодніше - в районі 2-4 градусів тепла.

На сході очікується дощ і мокрий сніг. Температура повітря після незначного потепління опуститься до 3-7 градусів. Винятком стане Запорізька область, де 5 березня буде сухо і сонячно. Температура там підніметься до 8-10 градусів тепла.

А ось в південних областях в п'ятницю очікується справжня весна. Температура повітря в Одеській області підніметься до рекордних 14-16 градусів. У Херсонській та Миколаївській областях буде трохи прохолодніше – близько 10-12 градусів.

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