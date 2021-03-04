Сестра відомого телеведучого Дмитра Комарова Ангеліна підкорила неймовірно стильним образом

Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram дівчина опублікувала дуже яскраве відео, на якому вона кривлялася і показувала себе у всій красі. Ангеліна була одягнена в стильний піджак, ободок і жовті сонцезахисні окуляри. Вона показувала язика, демонструючи свій чудовий настрій і дивовижний космічний лук.

"Настрій змінюється 100 разів на день тільки у мене? Але коли ти класно одяглася, в будь-який момент просто дивишся в дзеркало-настрій теж клас! Згодні?",- підписала фото красуня.

Вона розповіла, як проходить її день з маленькою донькою. Ангеліна зізналася, що крихітка розбудила її о 5 ранку.



«8:00. Дитина посміхається - я щаслива, чоловік щасливий!



10:00. Стою в пробці, як завжди! Щоб не нервувати, слухаю аудіокнигу.



12:00. Спокій, тільки спокій: один клієнт запізнився, інший переплутав час, третій прийшов раніше, а четвертий взагалі не прийшов...



14:00 смачна їжа піднімає настрій завжди!",- поділилася своїм розпорядком дня Ангеліна.

У коментарях дівчині залишили масу слів підтримки і компліментів.

"Красуня Дімі Привіт", "клас!", "А все одно розумниця, красуня!", "І добре, що змінюється настрій... а то було б напевно нудно", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що поповнення в родині Комарова, зворушливі знімки щасливої мами: "Моя дівчинка...".

Як повідомляла Politeka, красуня-сестра Комарова зі "Світ навиворіт" вперше показала обличчя своєї малишки:"схожі на рожевий зефір".

Також Politeka писала, що Комаров зі "Світ навиворіт" вразив рідкісним фото з братом і сестрою-близнюками:"відразу видно, хто на...".