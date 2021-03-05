Смерть артистки Анни Кастельянос шокувала фанатів, як і той факт, що вона залишилася напризволяще без підтримки близьких і друзів

Як повідомляє Politeka.net, посилаючись на сайт starhit.ru, днями російський шоу-бізнес потрясла новина про смерть 39-річної Анна Кастельянос, яка стояла біля витоків створення популярної зараз групи Little Big. Після звістки про смерть артистки, в ЗМІ з'явилася інформація про те, що жінка жила дуже бідно і хворіла, а всі друзі від неї відвернулися. Виявилося, що доглядали за артисткою тільки волонтери, адже вона сама не могла навіть вийти з дому.

Відомо, що Анна була творчою особистістю, її знали у світі шоу-бізнесу, але вона пішла з групи Little Big ще до великої популярності. А в останні дні свого життя жила в злиднях і хворіла. Подруга Кастельянос розповіла, що та трималася до останнього, але в останні дні скаржилася на занепад сил і проблеми зі здоров'ям. "Я підозрюю, що вона погано харчувалася. Їй важко було виходити на вулицю, доводилося замовляти їжу, платити за доставку, а грошей не було", - розповіла подруга. Через брак грошей Анна також не ходила до лікарів, щоб підтримувати здоров'я.

Близьких родичів у артистки не було, крім сестри, але з нею Анна не спілкувалася. Не було у неї і друзів, так що доглядали за хворою зіркою волонтери. Саме одна з них Галина і знайшла жінку без ознак життя. Волонтерка розповіла, що Кастельянос було дуже погано, вона навіть не могла сама вийти за ліками. Обурена Галя запитувала в артистки: "А де ж твої друзі? У тебе повинно бути стільки друзів, де вони?".

Як з'ясувалося пізніше, Анна померла від гострої серцевої недостатності – кардіоміопатії.

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