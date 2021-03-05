Боксер Олександр Усик продовжує готуватися до вирішального бою проти Джо Джойса і вже відбивається відразу від двох супротивників

Про це написав Олександр Усик у себе на сторінці в Іnstagram.

Як відомо, боксер Олександр Усик зайнятий підготовкою до бою з британським боксером Джо Джойсом. Є абсолютним чемпіоном у важкій вазі, 34-річний знаменитий українець всі сили віддає виснажливим тренуванням.

Ще 28 Лютого Олександру Усику вдалося зайняти 1-е місце в новому рейтингу суперважковаговиків Всесвітньої боксерської асоціації. До цього він займав 2-е місце. Потрібно відзначити, що чинним чемпіоном в цій категорії зараз є Ентоні Джошуа.

Фанати несамовитого Усика завмерли в очікуванні бою. Вони з готовністю підтримують і підбадьорюють його, дають поради та настанови.

Усик часто публікує на своїй сторінці відео, присвячені процесу підготовки. Це є хорошим стимулом для подальших занять.

Наприклад, нещодавно знаменитість показав чергове заняття. Глядачі зможуть побачити, що Олександр знаходиться в шоломі, що прикриває голову. Проти нього виступили двоє помічників, які з двох сторін нападають на боксера.

За словами Усика, це подвійний удар, його перша частина. Ролик швидко набирає перегляди, адже більшість фанатів чекають від нього перемогу.

Варто відзначити, що не маленький Олександр Усик значно перевершує за розмірами своїх супротивників.

У коментарях користувачі порівняли Олександра Усика з учнем 11-го класу, а його партнерів з першокласниками: "Те почуття коли ти 11 клас і тебе задирає 1 клас". "Бояться хлопці, не в повну силу працюють, а на рингу ні хто шкодувати не буде", - написав ще один фанат.

Поки дві сторони не змогли знайти компроміс з приводу фінансових умов бою, поєдинок Усик-Джойс піде з молотка. У деяких ЗМІ з'являється інформація про дату проведення поєдинку, але вона не правдива, стверджує Олександр Красюк є промоутером нашого боксера.

Нагадавши, букмекери розділилися, Усик проти Джойса.

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