Дочка актриси Моніки Беллуччі і Венсана Касселя, починаюча модель Діва здивувала дорослим образом

Як передає Politeka.net, на офіційній сторінці дівчини в Instagram з'явилося відео з професійної зйомки. Діва була одягнена в джинсову куртку, а над її волоссям і образом кудесничали стилісти і візажисти (щоб подивитися весь ролик, доскролльте сторінку до кінця).

Невелике відео показало, як волосся Діви набувають чарівної форми, і дівчина перетворюється на очах. Тут же візажисти нанесли легкий макіяж на губи і очі, підкресливши і зробивши потрібні акценти.

Шанувальники не втрималися від компліментів, назвавши Діву найкрасивішими словами які виникли у них після побаченого. Багато підкреслили, що дівчина дуже схожа на свою маму Моніку:

"Коли Моніка була маленькою👌 👌", "Моніка 😍😍😍", "🔥🔥❤️", "з поверненням", "мила", "моє серце" ," як завжди, красиво😍","🔥 🔥 🔥 🔥, королева", "ти Незрівнянна", "прекрасна леді!", "Мадонна 😍", " Висхідна зірка️️", " така красива🔥 😍", " вау. Просто вау.", "Мені подобається бачити командну роботу за лаштунками ❣️️️️️", " Прекрасна!".

Не так давно Діва опублікувала відповідний знімок в сторіс свого Instagram. На фото молода спокусниця постала в довгому піджаку на гудзику. Глибоке декольте дозволяло поглянути, що ховається під ним. Красуня постала в чорному боді, яке трималося на її бюсті. Фото не зібрало багато лайків і коментарів у відкритому доступі, але тільки з однієї причини, в сторіс немає такої можливості.

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