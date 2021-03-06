Річний тариф на газ може з'явитися в Україні вже з 1 квітня

Про те, скільки доведеться українцям платити за блакитне паливо розповіли експерти в коментарі виданню "Сьогодні".

Згідно з постановою Кабміну, ціна на газ не повинна перевищувати 6,99 грн за кубометр до 31 березня 2021 року, але постачальники газу можуть запропонувати річні тарифи по закінченню цього терміну, 1 квітня.

Як стверджують експерти, це дозволить заощадити тим, хто взимку використовує блакитне паливо для опалення.

У той же час, ті українці, хто живе у квартирах з централізованим опаленням, через тарифне нововведення можуть переплачувати.

"Але точно ніхто не знає, якою буде наступна зима і наскільки зростуть тарифи", – зазначає експерт.

Для споживачів, які використовують газ тільки для приготування їжі - хороші новини.

Зростання цін взимку не сильно позначиться на сімейному бюджеті, а влітку можна буде навіть заощадити.

Зазначимо, річні тарифи на газ припускають фіксацію конкретних цифр на весь рік. При цьому, вони повинні бути економічно обґрунтованими.

Раніше ми розповідали, що українці скоро будуть по-новому платити податок на нерухомість.

Тепер податок стягуватимуть з урахуванням не метражу, а вартості житла. І більше заплатити доведеться тим, хто живе в центральних районах міста.

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