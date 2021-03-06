Відома модель Наомі Кемпбелл взяла участь у фотосесії для відомого бренду

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram красуня опублікувала пікантний кадр, який звів з розуму її шанувальників. На фото 50-річна модель постала в прозорій чорній блузці, під якою виднівся її невеликий акуратний бюст. Кемпбелл прикрила його наклейками, але фани змогли все розгледіти.

Внизу на моделі були надіті чорні шорти, більше схожі на труси. Образ завершували чорні колготки і туфлі на підборах. Наомі трохи присіла, зігнувши коліна, а голову підняла вгору, заплющивши очі від задоволення. Варто відзначити, що кадр вийшов неймовірно спокусливим. У коментарях яскравій красуні залишили масу приємних слів.

"Наомі, будь ласка, будь скромніше", «це було честю, фотографувати тебе», «неймовірна», «Чорна пантера», «ти божество», «Так красиво», "Чорна троянда", - пишуть користувачі Мережі.

Як відомо, Наомі Кемпбелл є однією з найпопулярніших супермоделей 90-х. Вона стала працювати моделлю з 15 років. Наомі - перша темношкіра дівчина, яка з'явилася на обкладинках французького та англійського «Vogue» і «Time». Сама Кемпбелл, як відомо, народилася в Британії, де і побудувала кар'єру.

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