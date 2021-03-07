Знаменита американська модель і зірка реаліті-шоу Кортні Кардашьян показала, як веселиться на пляжі

Не так давно 41 – річна Кортні Кардашьян оригінально посміялася над фотосесією сестери-иКім, Кайлі і Кендалл, які в однаковій білизні вирішили прорекламувати бренд одягу і не запросили її саму.

Саму зірку це не сильно засмутило, і вона навіть показала себе в схожій білизні в гардеробній. Зараз Кортні добре проводить час на відпочинку і всіляко демонструє, як їй добре відпочивається без зайвої уваги. У кораловому купальнику і з мокрими локонами Кортні повернулася до камери спиною.

Таким чином модель змогла підкреслити відразу і свою тонку талію, і підтягнуті сідниці, якими захопилися фанати:

"Я думаю, що одного разу я вислизну; це плаваючий масажний стіл?; не йди, на тебе цікаво дивитися; я люблю тебе Кортні; ти моя духовна тварина💞 ✨ 🦋 🧚; суботні флюїди☀; Омг так красиво; ей, корт, нехай благословить тебе Бог, я так сильно тебе люблю; Тревісу пощастило; красиво; на що цікаво дивитися 🤍; моя принцеса Діснея 💚».

Також знаменитість вирішила порадувати образом в чорному боді. На фото Кортні фотографує себе в дзеркалі, позуючи в спальні на тлі вікна. Незважаючи на те, що модель позує вдома, вона одягнена в чорний цілісний купальник. Наряд з глибоким вирізом підкреслює всі вигини фігури красуні.

Її шанувальники тут же почали засипати Кортні компліментами в коментарях до знімка.

Нагадавши, сестрички Кайлі Дженнер і Кортні Кардашьян показали, хто гаряче, приспустивши вбрання: "як матуся".

Як повідомляла Politeka, гаряча сестричка Кардашьян розставила ніжки в чобітках, заманюючи найапетитнішим: "зробила мій день".

Також Politeka писала, що Кортні Кардашьян в панчохах ефектно витягнулася біля каміна, позбавивши слів навіть зухвалу Кім:"так, матуся".