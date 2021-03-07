Відома шведська модель Ельза Хоск, яка представляє компанію Victoria's Secret, вирушила з новонародженою дочкою на пляж, захопивши фанатів
Як передає Politeka.net, зворушливі фотографії красуня розмістила в мережі Instagram.
У сонячний день Ельза вийшла на прогулянку вздовж моря з немовлям, якому немає ще й місяця.
Для цього вона вбралася в в'язаний костюм бежевого кольору, який складається з широкого светри і короткої спідниці. Примітно, що схожий наряд був у малятка.
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Свій образ красуня доповнила головним убором-коричневою панамою. При цьому волосся її були розпущені, вони майоріли на вітрі хвилястими пасмами.
"Тууліккі перший день на пляжі", - розповіла вона.
Як відомо, 32-річна Ельза народила дочку, яку назвали Тууліккі Джоан. Дівчинка з'явився на світ 11 лютого. Після пологів Ельзі вдалося зберегти стрункість фігури, яку вона з гордістю демонструє.
Шанувальники тепло відреагували на сімейні кадри і з цікавістю розглядають обличчя малятка, яку зіркова мама не приховує.
"Так красиво", " незвичайна мама", "Звідки ця капелюх ?! Малятко красива, вітаю"," О Боже як прекрасно", пишуть в мережі.
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