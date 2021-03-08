Відома модель Міла Кузнєцова, яка володіє 15-м розміром бюста, показала себе, здивувавши розмірами
Міла цього разу здалася в леопардовому бікіні, яке майже не приховало пишні форми красуні. дівчина стояла на вулиці, демонструючи величезний бюст, який прямо випирав з купальника. Волосся Кузнєцова зібрала обручем, а образ доповнила пірсингом на животі. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"З жіночим днем", - написала зірка під фото.
Фанати поставили понад 3 тисячі лайків і написали коментарі:
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"З 8 березня"," Милочка, яка карколомна"," яка пристрасна хуліганка", "ось чорт візьми, жінка"," груди вивалюється"," зі святом, сама спокуслива дівчина"," Уау, ти додаєш шарму бікіні, дуже люблю його", " дійсно, мій день зараз дуже щасливий !! Дивно" ," найгарячіше тіло на планеті","Міжнародний жіночий день здоров'я".
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Користувачі кинулися обговорювати побачене, засипавши інстадіву компліментами.
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