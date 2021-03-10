Вчені виявили уламки метеорита, який минулого місяця викликав у небі над південно-заходом Англії величезну вогняну кулю

Найбільший з них-це шматок вагою 300 грамів знайшли в селі Вінчкомб в районі Котсуолдсе. Інші, більш дрібні предмети також були виявлені в цьому районі, передає Daily Mail.

Камінь являє собою вуглецевий хондрит, надзвичайно рідкісний метеорит, який, як раніше було відомо, містить амінокислоти та інші інгредієнти важливі для життя.

На Землі близько 65 тисяч відомих метеоритів, але тільки 1 206 (18%) були помічені падаючими.

Лише 51 з них (4,2%) являють собою вуглецеві хондрити, і так званий метеорит Уінчкомб – перший метеорит цього типу, виявлений на грунті Великобританії за 30 років.

За даними астрономів, метеорит вилетів на орбіту Землі зі швидкістю близько 31000 миль на годину, що в 40 разів перевищує швидкість звуку, а потім різко згорів.

Але на відміну від більшості падаючих зірок, цей метеорит був досить великим, щоб пережити потрапляння в атмосферу.

Очікується, що уламки можуть допомогти астрономам дізнатися більше про походження Сонячної системи і навіть про життя на Землі. Однак, чим довше метеорит піддається впливу кисню, тим менш чистим він стає. Тому важливо було їх зібрати якомога швидше.

Метеор був помічений британським альянсом Fireball Alliance (UKFall).

За словами дослідників, звіздарі з Ірландії та Нідерландів змогли побачити вогненну кулю, тому що вона була такою яскравою.

Подія була зафіксована відеореєстраторами та камерами.

«Я був у шоці, коли побачив це, і відразу зрозумів, що це рідкісний метеорит і абсолютно унікальна подія», - заявив доктор Річард Грінвуд, науковий співробітник в області планетних наук у Відкритому університеті.

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