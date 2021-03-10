Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору США планує висадити першу жінку на місяць



Про це повідомляє видання "CBS news"



Відзначимо, що пройшло вже півстоліття після того, як останній астронавт Аполлона ступив на місяць.

Зараз і в найближчі кілька років в НАСА працюватимуть над тим, щоб відправити першу жінку на поверхню Місяця вже через 10 років.

Нову програму назвали "Артеміда", на честь міфічної сестри-близнюка Аполлона, і мета полягає в тому, щоб наступний слід на Місяці залишила саме жінка.

Астронавтів, які отримають це завдання, ще не вибрали, повідомила керівник космічних запусків NASA Чарлі Блеквелл-Томпсон, але додала, що в програмі візьме участь дев'ять чоловіків і дев'ять жінок.

За її словами, повернення до вивчення супутника Землі дозволить отримати нові цінні знання і зробити безліч наукових відкриттів.

Нагадаємо, першою людиною, яка ступила на супутник Землі став американський астронавт Ніл Армстронг в далекому 1969 році.

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