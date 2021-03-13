Гаряча модель Кайлі Дженнер показала спокусливі фото в мережі, на яких позує в одній білизні

Як повідомляє Politeka.net, популярна американська модель і телезірка Кайлі Дженнер, яка володіє власним косметичним брендом, часто радує багатомільйонну аудиторію в своєму Instagram жаркими фотосесіями. Так, цього разу красуня знялася в сміливих позах і спокусливому вбранні для реклами косметичних засобів свого бренду.

На нових знімках видно, що Кайлі позує в рожевій кімнаті з м'яким світлом. Перед камерою вона з'явилася в спокусливому комплекті білизни незвичайного фасону, яке ледь прикриває пікантні місця на тілі. Довге волосся моделі розпущене і недбало укладене, а на її обличчі яскравий макіяж. В руці вона тримає флакончик з сонцезахисним засобом, а інший і так і сяк чіпає себе за різні частини тіла – шию, стегна, бік.

У підписі до фотографій Дженнер розповіла про те, що вже пора готується до літа. "Не забудьте купити сонцезахисне масло. Літо настане раніше, ніж ви це дізнаєтеся. Мій улюблений спосіб відчути себе спокусливою, залишаючись захищеною". Шанувальники в захваті від нових фото зіркової красуні, Кайлі засипають компліментами і захопленими коментарями.

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