Дружина Олександра Усика публікує неймовірно красиві фото

Нещодавно, 33-річна красуня розмістила знімки в короткій блискучій сукні з глибоким декольте, пише xsport.ua.

Доступ до своєї сторінки дівчина обмежила.

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Також нещодавно Катерина знялася у фотосесії в брендовому одязі будинку французької моди Dior. У дівчини приголомшливі очі, своїм тільки поглядом вона нокаутує будь-якого чоловіка.

Дружина Олександра Усика любить фотосесії і часто ділиться знімками з підписниками на своїй закритій сторінці. Ми публікуємо декілька фотографій, які отримали величезну кількість захоплених коментарів і лайків:

До слова, сестра українського боксера Василя Ломаченка Анастасія-майстер спорту міжнародного класу зі спортивної акробатики

Шанувальники Ломаченка в захваті від чудової фізичної форми Анастасії.

Дівчина, як і її брат, спортсменка – вона закінчила Київську муніципальну академію естрадного та циркового мистецтв імені Утьосова.

Анастасія зустрічалася з відомим українським боксером Денисом Берінчиком.

Анастасія захопила своїх підписників і фанатів Василя в соціальній мережі, виклавши знімки своєї чуттєвої фотосесії.

Нагадавши, Усик спілкується українською з обраними людьми, боксер проговорився: "з іншими тільки російською"