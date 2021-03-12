Дружина Олександра Усика публікує неймовірно красиві фото
Нещодавно, 33-річна красуня розмістила знімки в короткій блискучій сукні з глибоким декольте, пише xsport.ua.
Доступ до своєї сторінки дівчина обмежила.
Мама Корольової публічно звернулася до Тарзана після скандалу з його зрадами: "Твоє призначення..."
Тіло 7-річної Маші знайшли в сараї на Херсонщині, спливли деталі зникнення дівчинки: що сталося у фатальний день
Винник без прикрас показав, що насправді діється на зйомках "Маски": "А Данилко вже давно у..."
Роздратований син 91-річного Чапкіса, який ледве ходить, покинув Україну: "Це безумство!"
Ім'я переможниці "Холостяка", яка вкрала серце Заливако, розкрили в мережі: "Нереально красива..."
Також нещодавно Катерина знялася у фотосесії в брендовому одязі будинку французької моди Dior. У дівчини приголомшливі очі, своїм тільки поглядом вона нокаутує будь-якого чоловіка.
Дружина Олександра Усика любить фотосесії і часто ділиться знімками з підписниками на своїй закритій сторінці. Ми публікуємо декілька фотографій, які отримали величезну кількість захоплених коментарів і лайків:
До слова, сестра українського боксера Василя Ломаченка Анастасія-майстер спорту міжнародного класу зі спортивної акробатики
Шанувальники Ломаченка в захваті від чудової фізичної форми Анастасії.
Дівчина, як і її брат, спортсменка – вона закінчила Київську муніципальну академію естрадного та циркового мистецтв імені Утьосова.
Анастасія зустрічалася з відомим українським боксером Денисом Берінчиком.
Анастасія захопила своїх підписників і фанатів Василя в соціальній мережі, виклавши знімки своєї чуттєвої фотосесії.
Нагадавши, Усик спілкується українською з обраними людьми, боксер проговорився: "з іншими тільки російською"
Як писала Politeka, Усика різко взяли в облогу за чемпіонські амбіції, Боксерський титул під загрозою: "не заслуговує..."
Також Politeka писала, що новий суперник Усика визначиться в супербою, не Джошуа і не Ф'юрі: "Вперед, братик!"