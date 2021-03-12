Німецька модель Хайді Клум вразила шанувальників гарячим знімком

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram модель опублікувала дуже спокусливе фото, яке звело з розуму її шанувальників. 47-річна красуня була в трусиках і ліфчику. З одягу на ній красувалася лише шкіряна портупея, яка надала образу пікантності.

Відвертого вбрання зірці здалося мало, тому вона повернулася до камери задом і низько нахилилася. Хайді була в чорних туфлях на підборах, що зробило її стрункі ніжки візуально ще довшими. Шкіра блищала на сонці, а мокре волосся додавали пікантності всьому образу.

"Вдалих вихідних", - підписала фото модель.

Шанувальники не змогли залишити коментарі під фото кумира, тому що Клум закрила таку можливість.

Як відомо, німкеня Хайді Клум довгий час була однією з провідних моделей компанії Victoria's Secret. Вона відома також своїми відвертими фотосесіями, а також любов'ю засмагати топлес. Клум абсолютно не соромиться свого тіла, демонструючи недосконалості фігури.

Відзначимо, що 47-річна зірка одружена з 31-річним музикантом. Судячи з фото, які парочка публікує в мережі, вони неймовірно щасливі разом.

Нагадаємо, що 47-річна Хайді Клум в леопардовій білизні і ремінцях звела з розуму своєю розкутістю: після такого не заснути.

Як повідомляла Politeka, 47-річна Хайді Клум побешкетувала в ліжку з молодим чоловіком, кадри облетіли мережу: вік любові не перешкода.

Також Politeka писала, що 47-річна Хайді Клум в одних стрінгах довела до приємного тремтіння своїми формами:"залишайся в ліжку".