Хореограф, учасниця проекту "Танці з зірками", Олена Шоптенко, побувала на одному із заходів, де засвітилася разом з відомим співаком

Артистка - популярний хореограф і молода мама, яка встигає також брати участь в різних шоу і з'являється на заходах, повідомляє Politeka.net.

Так, зірка з'явилася на презентації фільму від відомого дизайнера Жана Грицфельдта, в якому засвітилася в компанії інших популярних особистостей.

Відповідні кадри вона опублікувала в сторіс свого Instagram. Олена постала разом зі співаком, Віталієм Козловським і журналісткою, Соломією Вітвицькою: "Які молодчинки".

Олена була в топіку, зверху якого одягла чорний піджак, а також вона одягла джинси. Зірка посміхалася разом зі своїми колегами по шоу-бізнесу.

"Красуні", - підписав відео Козловський.

Кадри не зібрали багато лайків і коментарів у відкритому доступі.

Раніше ми писали, що Олена Шоптенко народилася 21 грудня 1987 року. Зірка стала чемпіонкою світу 2006 року з бальних танців серед молоді та чемпіонкою України 2007 року в десяти танцях серед молоді. Також вона завоювала перемогу з Володимиром Зеленським у найпершому сезоні шоу "Танці з зірками".

Відомо, що дівчина почала займатися танцями з шести років з подачі мами, яка побачила у дочки явний талант.

Зараз артистка виховує сина разом з чоловіком, підприємцем Олексієм Івановим, з яким вона познайомилася на зйомках чергового танцювального шоу.

Нагадаємо, що Шоптенко з "Танців з зірками" пішла на поводу у сина і поплатилася зовнішністю: кадри нічних забав.

Як повідомляла Politeka, безсоромна Шоптенко з "Танців з зірками «побешкетувала на кухонному столі, чоловікові пощастило:»Ураган, а не жінка".

Також Politeka писала, що щаслива Шоптенко з " Танців з зірками "показала обійми з коханим чоловіком:" неможливо надихатися...".