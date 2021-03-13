Молодий український стронгмен і володар звання найсильнішої людини на планеті Олексій Новіков додав у скарбничку своїх досягнень ще одну важливу перемогу



24-річний спортсмен посів перше місце в міжнародних змаганнях з силової атлетики World's Ultimate Strongman "Strength Island".

У листопаді 2020 року Олексій Новіков заволодів титулом найсильнішої людини на планеті. Таким чином стронгмен став другим українцем з цим титулом - першим призером був Василь Вірастюк.

13 березня 2021 року відбулося Новіков взяв участь у ще одних престижних змаганнях – World's Ultimate Strongman "Strength Island" в Бахрейні, де світові силачі змагалися за перше місце. Всього було 5 випробувань, які визначали переможця: станова тяга на осі, таємниче випробування, гігантська гантель, Carry & Load (переносити і завантажувати – дослівно), і WUS 10 Atlas Stone Run (кам'яний забіг – дослівно).

З самого початку змагань Олексій Новіков потрапив до трійки лідерів за набраними балами, а за підсумком змагання переміг. За всі 5 випробувань атлет набрав 68 балів, що як мінімум випереджає його суперників на 10 балів.

Український стронгмен Віктор Посудевський, який оглядав змагання, вважає, що Олексій Новіков довів, що перемога на WSM була не випадковою і є заслуженим титулом.

Нагадаємо, найсильніша людина планети заявила про готовність йти на фронт.

Як повідомляла Politeka, Олексій Новіков став найсильнішою людиною планети в 24 роки: "Це перемога для вас, мої улюблені українці".

Також Politeka писала, що українець Олексій Новіков побореться за звання найсильнішої людини на планеті.