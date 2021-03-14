Відома модель Емілі Ратаковскі не перестає підкорювати серця фанатів своєю розкішною фігурою, красою і шаленою привабливістю

Як пише Politeka.net, кожен день фанати по всьому світу жадають все нових і нових знімків Ратаковскі і часто вони поширюють їх по групах.

Так, на фан-сторінці знаменитості в Instagram з'явилася чергова добірка фотографій, на якій красуня демонструє свою витончену фігуру у всій красі.

На першому фото зірка продемонструвала розкішну фігуру і свої спокусливі принади, вона приміряла бежеву спідницю в поєднанні з білим купальником, чим акцентувала погляд фоловерів на ідеальній формі грудей.

На другому фото Емілі млосно попозувала перед фотографом. На ній був надітий коричневий бюстгальтер з бахромою, який також підкреслив повні груди красуні.

На третьому фото зірка здалася в трикотажному топіку і джинсах. Кадр був зроблений біля водойми.

"Такий не засумуєш", - пишуть в мережі.

Раніше ми повідомляли, що Емілі Ратаковскі вперше стала мамою. Відома американська модель і актриса розповіла про цю радісну подію у своєму житті. Хлопчика назвали Сильвестр, і він народився 8 березня.

Вона також опублікувала фото малюка на своїй сторінці в Instagram

"Слай з'явився на світ в самий сюрреалістичний, красивий і наповнений любов'ю ранок в моєму житті",-зазначила 29-річна модель.

Нагадавши, Емілі Ратаковскі засунула свої солодкі розміри в чорне мереживо:"неймовірна жінка".

Як повідомляла Politeka, кокетлива Ратаковскі в повністю прозорому плащі засліпила своїми багатствами: "Все більше...".

Також Politeka писала, що гаряча Емілі Ратаковскі ледь не втратила спідничку, переборщивши з відвертістю вбрання:"ніяких сорому".