Відома модель Кайя Гербер, дочка легендарної манекенниці Сінді Кроуфорд, розбурхали публіку пікантними знімками

Так, 19-річна красуня розмістила у себе в Instagram серію фотографій, на яких демонструє точену фігурку у всій красі, а також татуювання, пише Politeka.net

На першому фото Кайя Гербер здалася оголеною, сидячи на ліжку. Модель позувала зі спини, демонструючи свої маленькі татуювання на плечі і біля грудей. Вона пильно дивилася в камеру, не висловлюючи ніяких емоцій, однак при цьому фото вийшло досить спокусливим.

Другий знімок був зроблений на даху будівлі. Модель була одягнена в джинси, піджак і сорочку, а на голові її була кепка. Вона позувала на тлі неймовірно красивого гірського пейзажу.

На третій фотографії дочка Сінді Кроуфорд розвалилася на ліжку в коротенькому топі і джинсах, демонструючи свій пружний живіт і невеликі груди.

Раніше ми повідомляли, що Кайя Гербер порадувала сонячними фото.

Красуня похвалилася фігурою на природі, вона постала, ймовірно, в білому купальнику, тонкі бретельки якого вп'ялися в шкіру.

Солом'яний капелюшок за спиною доповнив образ.

Красуня лежала на зеленому газоні. Її волосся розвіював вітер. Кайя посміхалася своєю, заражає радістю, посмішкою, і прикривала очі від насолоди сонячними променями.

Нагадавши, 19-річна дочка Кроуфорд розставила ніжки, влаштувавши хвилинку релаксу

А ще Politeka писала, що 19-річна дочка Сінді Кроуфорд стиснула купальником "ягідки", захоплюючи виглядом

Також Politeka повідомляла, що 19-річна дочка Кроуфорд подражнила формами, знявши зайвий одяг