Тетяна Денисова з "Танцюють всі" потрапила в неприємну ситуацію на шоу в РФ, учасники вперше дозволили собі не виконати завдання

Як передає Politeka.net, на шоу "Танці" хореограф Тетяна Денисова потрапила в непросту ситуацію. Один з її підопічних, відмовився виступати з хореографічною постановкою, над якою вона працювала, передає "СтарХит".

Скандал спровокувала пара Даниїл Патлах і Анна Устинова. Вони підійшли креативно до завдання, і не виконали номер, який приготувала для них Денисова. Пара вийшла і танцювала "медляк", а не той номер, який вона підготувала.

Як прокоментували ситуацію креативні продюсери шоу Костянтин Обухов і Олександр Романов, всі дуже чекали повернення проєкту та одночасно переживали перед першим після великої перерви концертом.

"Одна пара учасників відмовилася танцювати підготовлений номер. Такого собі ніхто не дозволяв на проєкті, ця безпрецедентна ситуація". - заявили продюсери.



Своє рішення пара пояснила бажанням влаштувати перформанс. Однак, Тетяна Денисова, яка була наставницею пари, прийняла рішення, яке поставило крапки над "i". Хореограф завила, що "це підстава". Вона звернулася до Даниїла:

"Я знала, що йду на ризик, але мені дуже хотілося показати щось нове. Розумію, хто все це придумав: серед вас був ведучий і ведений. Це дуже егоїстичний вчинок! Я весь концерт сиджу і думаю, як мені тепер вилізти з ями і вперше себе не контролюю! Ти принизив мене як наставника. І я не хочу нічого чути, я прощаюся з тобою, ти більше не в команді Тетяни Денисової, ти не в проєкті, це все".

Партнерці Дениса Тетяна дала шанс залишатися на проєкті, давши глядачам привілей вирішити її долю.

Відомо, що Даніїл Патлах займається танцями з дитинства, його стиль дуже творчий, і не схожий ні на що. У коментарях поклонників висловили своє слово за поводом уходу Даніїла:

"Мадам не надто ви жорстко поступили з кудрявим? Може, була причина зриву?", "Можна видаляти це відео з цим напівпокером".

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