Відома українська телеведуча Леся Нікітюк оцінила жарт своєї колеги по шоу-бізнесу, зірки "Жіночого кварталу" Тетяни Песик

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram телеведуча опублікувала відео, на якому вона переглядала уривок пародії на себе. Тетяна Песик у білій перуці вдало пародіювала Лесю. На сцені "Кварталу" розігрували аналог шоу "Право на владу". Тільки перейменували його в шоу "Права на Лесю".

"Рєбята браво. Пародія на Іванівну", - підписала Нікітюк відео.

У процесі номера Песик згадала і про улюбленого пса Нікітюк Рафіка. Вона показала його фото, вказавши на те, що пес є дуже популярним, оскільки збирає сотні тисяч лайків. Леся жарт оцінила, і почала голосно сміятися.

"Тетяна, ти шикарна. Прямо як я", - додала задоволена Леся.

Варто відзначити, що і сама Леся готується взяти участь у шоу пародій «Ліпсінк батл». Вже відомо, що Нікітюк буде зображувати співачку Адель. Проти неї в батлі вийде Павло Зібров.

Раніше ми писали, що Леся Нікітюк показала, як проводить день після 8 березня. Дівчина позувала в домашньому образі з келихом вина. На столі можна помітити порожні пляшки з-під алкоголю.

Нагадаємо, що Нікітюк в чорному ліфчику і шкіряних штанях зганьбилася з самого ранку: "Боже, яка негожа православна".

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