Так, підвищується відповідальність за керування транспортним засобом у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння.
Також підвищено штраф за залишення місця ДТП - 3400 грн.
Тепер податок стягуватимуть з урахуванням не метражу, а вартості житла. І більше заплатити доведеться тим, хто живе в центральних районах міста.
Крім того, з кінця лютого в Україні підвищили штрафи за знищення або пошкодження рослинності, випалювання сухої рослинності або її залишків на землях Водного фонду, за випалювання торфовищ, у тому числі осушених.
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