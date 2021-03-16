У разі вчинення їх у стані сп'яніння - 680 грн, а у разі створення аварійної ситуації — 850 грн.

Також повідомлялося, що українці скоро будуть по-новому платити податок на нерухомість.

Тепер податок стягуватимуть з урахуванням не метражу, а вартості житла. І більше заплатити доведеться тим, хто живе в центральних районах міста.

Крім того, з кінця лютого в Україні підвищили штрафи за знищення або пошкодження рослинності, випалювання сухої рослинності або її залишків на землях Водного фонду, за випалювання торфовищ, у тому числі осушених.

Нагадаємо, нульова декларація, кому доведеться показати свої доходи за новими правилами: "якщо є готівка...".

Як повідомляла Politeka, нові штрафи до 6 тисяч гривень наздоженуть українців, в Раді схвалили: "за порушення вимог...".

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