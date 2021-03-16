Українцям посилили покарання за водіння в нетверезому стані
Як передає Politeka.net, про те, що тепер чекає на порушників розповів заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький на своїй сторінці в Facebook.

Так, підвищується відповідальність за керування транспортним засобом у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння.
Залежно від ступеня і самого порушення, штрафи будуть варіюватися від 14 до 51 тисячі гривень.

Також підвищено штраф за залишення місця ДТП - 3400 грн.

Крім того, покарання посилили і для пішоходів (255 грн), велосипедистів, водіїв гужового транспорту і погоничів тварин — 340 грн.
У разі вчинення їх у стані сп'яніння - 680 грн, а у разі створення аварійної ситуації — 850 грн.

Також повідомлялося, що українці скоро будуть по-новому платити податок на нерухомість.

Тепер податок стягуватимуть з урахуванням не метражу, а вартості житла. І більше заплатити доведеться тим, хто живе в центральних районах міста.

Крім того, з кінця лютого в Україні підвищили штрафи за знищення або пошкодження рослинності, випалювання сухої рослинності або її залишків на землях Водного фонду, за випалювання торфовищ, у тому числі осушених.

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