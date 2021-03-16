Дружина українського боксера Олександра Вусик знялася в розкішній фотосесії
Як передає Politeka.net, результатом знімок поділилася фотограф Олена Сергєєва на своїй сторінці в Instagram.
34-річний спортсмен неодноразово розповідав про те, що знайомий зі своєю дружиною Катериною ще зі школи. Після випуску пара кілька років жила разом, а в 2009 році вирішила узаконити свої стосунки.
З кожним роком обраниця українського супертяжу тільки гарнішає.
На опублікованих кадрах Катерина позувала в домашній атмосфері, одягнувшись в білий светр і чорні штани.
Ані Лорак з'явилася на вечірці з екс-чоловіком Муратом, пробачила зрадника: "через місяць буде..."
Пишнотіла солістка KAZKA в шкіряному костюмі поруч з Осадчою розбурхала виглядом: "Зробила пластику?"
Дан Балан зі своєю рідною дівчинкою-красунею сполохав армію фанаток: "Кохана…"
Полякова в латексному міні приголомшила вульгарною витівкою на сцені, видовище не для дітей: "Просто бомба"
На Україну насувається потужна повінь: вже затопило села і дороги, кадри руйнівної стихії
Українці в мережі були захоплені красою дівчини і не скупилися на схвальні коментарі для дружини Усика.
"Дуже ніжно", "Де ви знайшли таку прекрасну героїню для своїх творів?", "Подивився фотографії, дуже вразило", "Шикарне фото", "шикарна робота фотографа і чарівної модельки", - писали в коментарях під знімками.
Нагадаємо, Усик спілкується українською з обраними людьми, боксер проговорився: "з іншими тільки російською"
Як писала Politeka, Усика різко взяли в облогу за чемпіонські амбіції, Боксерський титул під загрозою: "не заслуговує..."
Також Politeka писала, що новий суперник Усика визначиться в супербою, не Джошуа і не Ф'юрі: "Вперед, братик!"