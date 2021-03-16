Дружина українського боксера Олександра Вусик знялася в розкішній фотосесії



Як передає Politeka.net, результатом знімок поділилася фотограф Олена Сергєєва на своїй сторінці в Instagram.

34-річний спортсмен неодноразово розповідав про те, що знайомий зі своєю дружиною Катериною ще зі школи. Після випуску пара кілька років жила разом, а в 2009 році вирішила узаконити свої стосунки.

З кожним роком обраниця українського супертяжу тільки гарнішає.

На опублікованих кадрах Катерина позувала в домашній атмосфері, одягнувшись в білий светр і чорні штани.



Українці в мережі були захоплені красою дівчини і не скупилися на схвальні коментарі для дружини Усика.



"Дуже ніжно", "Де ви знайшли таку прекрасну героїню для своїх творів?", "Подивився фотографії, дуже вразило", "Шикарне фото", "шикарна робота фотографа і чарівної модельки", - писали в коментарях під знімками.



Нагадаємо, Усик спілкується українською з обраними людьми, боксер проговорився: "з іншими тільки російською"

















