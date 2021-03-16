Відома українська телеведуча Леся Нікітюк полонила ефектним перевтіленням на сцені популярного шоу

Як передає Politeka.net, в Instagram шоу зоряних пародій "Ліпсінк батл" опублікували фото Нікітюк в образі співачки Адель. Щоб телеведуча була схожа на неї, їй підклали груди, а також зробили красиві локони на голові. Струнка фігура Нікітюк не дозволила їй на 100% скопіювати Адель. Та й плаття костюмери вибрали не таке, як було у зірки.

"Стало відомо, що в третьому епізоді за звання кращого пародиста змагатиметься пара народних улюбленців - епатажна телеведуча Леся Нікітюк в образі легендарної Адель «заліпсіт» хіт Hello і Павло Зібров в образі Фредді Меркурі. Після виступу Леся відповість на гострі запитання ведучих про своє особисте життя! Як думаєш, хто переможе в батлі Леся Нікітюк або Павло Зібров?",- підписали колаж автори аккаунта.

У коментарях глядачі залишили масу приємних слів. Не обійшлося і без критики.

"Леся просто the best", " Без варіантів! Леся!", "Леся, іншого варіанту немає, думаю перемога за Лесею. Обожнюю","груди намостили, пір'я підбили, а воно невдале, руки і то не так "склала". Єдине, що треба було в пародії, коли стоїш і рот відкриваєш. Леся! Леся! Яка зірка, такі і шанувальники", "Супер! Бомба", - пишуть користувачі Мережі.

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