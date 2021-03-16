Популярна українська співачка Настя Каменських вразила дефіле в шкіряній сукні та панчохах

Артистка продовжує підігрівати цікавість своїх шанувальників напередодні виходу нового кліпу на пісню «Дівчатка рулять». Як повідомляє Politeka.net, цього разу Настя опублікувала у своєму Instagram короткий уривок з майбутнього музичного відео.

"Готові вриватися в нашу дівчачу тусовку? Одягайте рожеве, захопіть подруг, помаду і Prosecco! Буде оооочееень круто!", - написала Каменських.

На нових кадрах можна побачити, як співачка впевнено дефілює по знімальному майданчику в компанії яскравих дівчат зі своєї підтанцьовки. При цьому, наряд Насті тут же привертає до себе увагу. Співачка одягнена в коротку чорну сукню під шкіру з кольоровими вставками, а також чорні панчохи і масивні черевики.

Спочатку глядачі бачать дівчат зі спини, причому в центрі кадру виявляється п'ята точка Каменських, а пізніше красуні починають танцювати, вже розвернувшись до камери обличчям.

Шанувальники Каменських тут же почали коментувати відео. При цьому багато відзначили, що на кадрах животик Насті виглядає підозріло округлим.

"Як ніби здалося що з животиком, або не здалося?", "Дуже круті", "неймовірні і чарівні", "гармата", " Ех швидше б уже...так не терпиться", "рульова Настя!",- пишуть люди.

Нагадаємо, Винник перестав приховувати справжні почуття до Каменських, змусивши почервоніти навіть Полякову: "Іди до мене, моя...".

Як повідомляла Politeka, Каменських в одній футболці влаштувала "битву ідеальних ніжок" з гарячою подружкою: "Ну, тримайтеся...".

Також Politeka писала, що небезпечна Каменських відчинила Шкіряний топік і пограла з мотузочками: "трилер".