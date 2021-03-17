Співачка Настя Каменських показала кругленький животик в тісній сукні і попросила про допомогу

Як передає Politeka.net, 33-річна українська зірка опублікувала свіжі кадри в" сторіз " у себе в Instagram, якими заінтригувала.

Співачка звернулася за допомогою до своїх фоловерів.

"Дорогі дівчатка, терміново потрібна ваша допомога вибрати наряд. Дивіться, є таке червоне плаття сексі, або такий розкішний костюм. Я, до речі давно не одягала щось подібне. Дивитися. Він не простий. Він з таким розрізом розкішним... що ж мені вибрати, червоне плаття або цей костюм", - сказала співачка.

При цьому в червоній облягаючій сукні у неї чітко видно кругленький животик.

А ось вільного крою костюм з піджаком і брюками наооборот приховував особливості фігури.

Родзинкою наряду є розріз на спині.

Відзначимо, в мережі неодноразово виникали чутки про вагітність Каменських, а сама співачка зізнавалася, що мріє про дітей.

Будучи ведучою шоу " Розсміши коміка. Діти", вона розповідала, що відчуває себе комфортно поруч з дітьми, адже вони заряджають позитивною енергією.

«У перервах діти чекають фотографію, дивляться своїми очима, обіймають, смикають за волосся – і мені це все дуже приємно. Може, я вже в тому віці, коли дуже треба дітей і хочеться, тому я так до цього всього ставлюся», — говорила Каменських.

Швидше за все фото в сукні, яке тісно облягає форми співачки, тільки підігріє інтерес до цієї теми.

Нагадаємо, Каменських продефілювала в шкіряному міні, розбурхавши виглядом ззаду, і спантеличила фігурою: "здалося, що з животиком"

Як повідомляла Politeka, стильний Потап без Каменських раптово заговорив про свободу: "можна розслабитися..."

Також Politeka писала, що небезпечна Каменських відчинила Шкіряний топік і пограла з мотузочками: "трилер"