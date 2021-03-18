Українська співачка Ольга Полякова вразила кадрами з ванної

Як передає Politeka.net, артистка, яка любить епатувати публіку, цього разу у себе в Instagram показала, як приймає ванну. Співачка виявилася не одна.

«У мене тут музичний супровід під час того. Як я ванну приймаю", - сказала співачка.

Спершу вона показала свої ноги у ванні. При цьому було чутно звуки гітари.

Загадка швидко розкрилася. Полякова показала, що поруч на підлозі сидить її молодша дочка Аліса і освоює інструмент.

Дев'ятирічна дівчинка була дуже захоплена грою, і навіть не підняла голови, щоб подивитися в камеру. Ймовірно, заняття їй дійсно подобається.

Вчиться грати на гітарі і старша дочка Полякової 16-річна Маша.

До того ж дівчина, яка з ранніх років захоплюється музикою, зараз зайнялася своїм хобі більш професійно. Маша накупила собі спеціальної техніки і тепер не тільки співає, а й сама робить аранжування до своїх композицій.

Як відомо, Оля Полякова одружена з успішним бізнесменом на ім'я Вадим. У пари народилися дві дочки. У 2005 році на світ з'явилася Маша, в 2011 році – Аліса.

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