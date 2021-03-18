Скандальна українська співачка Оля Полякова показала свої взаємини з Олегом Винником

Останнім часом артисти регулярно з'являються разом в студії популярного шоу "Маска". По всій видимості, це призвело до того, що вони стали більше спілкуватися. Так, на своїй сторінці в Instagram Полякова опублікувала зворушливе спільне фото зі своїм колегою. Про це пише Politeka.net.

На знімку Винник сидить на диванчику, одягнений у все чорне. До нього пригорнула Полякова, яка на фото виглядає дуже задоволеною. Зірка поклала одну руку на груди співакові, а на її обличчі грає легка посмішка. Винник, у свою чергу, однією рукою обійняв Ольгу, проте його вираз обличчя залишився непохитним.

"Хто в масці?", - підписала знімок Полякова.

У коментарях співачку попросили розкрити характер Винника в житті.

"Розкажи який він? Злий агресивний або гнучкий флексібл і взагалі широка душа любові?", - написав один з коментаторів.

На це питання зірка відповіла у своїй неповторній манері:

"О**рительний", - коротко написала вона.

Її шанувальники тут же почали коментувати пост співачки.

"Нічо собі парочка", "головні блондини української естради", "Шикарно виглядайте, просто шедевр", "Вау))) Ольга, вас поруч з Олегом і не впізнати", "Вовчик з вовчицею", "хочеться запитати з цього фото.... що між вами було???))))) Дуже класне фото", - пишуть люди.

Нагадаємо, Полякова застукала 16-річну дочку Машу в ліжку за улюбленою справою: "росте...".

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