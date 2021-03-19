Рада проголосувала за законопроект про скасування переходу на літній час, однак, швидше за все, стрілки годинника в 2021 році все ж доведеться переводити

Законопроект був прийнятий у першому читанні 3 березня, а 18 березня Комітет з питань економічного розвитку офіційно порекомендував Верховній Раді остаточно скасувати переведення годинників в Україні на літній час.

Тепер народні депутати повинні у другому читанні остаточно прийняти законопроект № 4201 про скасування переведення годинників в Україні, але часу, щоб це зробити залишилося вже зовсім мало.

"Закон набуде чинності з дня, наступного за днем його опублікування, і Кабінет міністрів протягом двох місяців повинен привести свої нормативно-правові акти у відповідність із законом, а також у 2022 році проінформувати Верховну Раду про стан його виконання", – наголошується на сайті Ради.

Таким чином, щоб вже в 2021 році українці не переходили на літній час – законопроект повинні встигнути прийняти в другому читанні і опублікувати в "Голосі України" до останньої неділі березня. Про це заявила заступник голови парламентського комітету з питань економічного розвитку і представник Слуги народу Роксолана Підласа.

Чергове голосування за законопроект заплановано на 19 березня. Але швидше за все закон про скасування переходу на літній час в Україні почне діяти не раніше 2022 року.

Якщо документ так і не приймуть, українцям необхідно буде перевести стрілки годинника на годину вперед в ніч з 27 на 28 березня о 03:00. Тобто в останні березневі вихідні.

Втім, електронні гаджети, у яких є підключення до Інтернету, зроблять це самі, в інших випадках з доведеться переводити вручну.

Назад на зимовий час стрілки годинника переводять в останню неділю жовтня – на одну годину назад. Цього року він запланований в ніч з суботи 24 жовтня на неділю 25 жовтня.

Вважається, що саме зимовий час є природним і стандартним для певної території.

Зазначимо, Європейський парламент 26 березня 2019 року також підтримав ідею скасувати сезонне переведення годинників з 2021 року.

Раніше повідомлялося, що законопроект №4201 хочуть доповнити нормою щодо формування графіка робочого дня в регіонах. Рада планує надати органам місцевого самоврядування можливість на свій розсуд самостійно "зрушувати" початок і закінчення робочого дня. Але на всій території України діятиме єдиний час-Київський. Тобто, місцева влада зможе формувати свій початок робочого дня у своїй області.

Нагадаємо, про скасування переведення годинників в Україні: у Раді прийняли історичне рішення, подробиці.

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