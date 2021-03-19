Знаменитий український танцюрист і суддя шоу "Танці з зірками" Влад Яма поділився атмосферним знімком і заінтригував шанувальників несподіваним анонсом

Як повідомляє Politeka.net, артист поділився новим постом у своєму Instagram. У ньому Яма несподівано розповів про те, що готується здивувати шанувальників. Втім, хореограф вирішив тримати інтригу, тому поки не розкриває, про що йде мова.

"Ось і ще одна мрія починає збуватися, скоро все розповім... Дуже скоро...", - написав Яма.

Цей пост він супроводив своїм фото, зробленим на пляжі. Танцюрист стоїть, засунувши руки в кишені і пильно дивлячись в камеру. На ньому сіра толстовка, капюшон якої яма накинув на голову.

Шанувальники артиста тут же почали коментувати його пост. Багато зізнавалися, що він їх заінтригував, а шоумен Анатолій Анатоліч навіть поділився своїм припущенням з приводу тієї самої мрії танцюриста:

"Волосся почало рости?",- написав він.

"Неймовірне красиво", "фото нереальне", "Ух, заінтригували", "Супер фото: сила, містика і здивування в одному келиху", "Ну прямо Стетхем!",- пишуть інші коментатори.

Раніше Яма зробив українкам приємно, виставивши соковитий знімок в соцмережі. М'язистий хореограф позував у чорній сорочці і темних брюках у світлу смужку, а на грудях у нього "стирчав" букет квітів.

Нагадаємо, кадри затримання Влада Ями на даху з'явилися в мережі: "Не підходьте, я зараз стрибну!".

Як повідомляла Politeka, дружина Влада Ями з "Танців з зірками" у вузькій сукні з корсетом порадувала фігурою: "надлишок краси".