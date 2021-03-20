Дружина екс- "холостяка" Добриніна Дар'я Квіткова, яка очікує дитину, потрапила до лікарні
Як передає Politeka.net, в сторіс свого Instagram Даша Квіткова розповіла, як вона потрапила в лікарню і чому знаходиться в стаціонарі.
Як виявилося, вночі у Даші почалися ниркові кольки, і її довелося покласти в лікарню. Вагітну Дашу діагностували, і визначили ниркові коліки, що часто трапляється у вагітних.
За словами майбутньої матусі, з дитиною все в порядку, а ось вона проведе кілька днів у лікарні. Даша показала прекрасні апартаменти, в яких пробуде кілька ночей.
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Дружина Микити Добриніна розповіла, що їй поставили крапельницю, і посадили на дієту. Даша розповіла передплатникам, що діагноз звичний для вагітні, адже через те, що матка збільшується, вона тисне на всі внутрішні органи, в тому числі на сечовивідні шляхи.
Даші поставили крапельницю, розповіли, які вправи потрібно робити, тому, що дівчина скаржилася на те, що вона не може ніяк лежати:
"Мені нормально в положенні сидячи, майже не болить, не можу ніяк лежати..."
Квіткова розповіла, що не сумує і не нервує, і в цілому відчуває себе нормально. Після крапельниць Даша взагалі розцвіла. Вона поділилася своїм жіночим щастям, розповівши, що Микита постійно знаходиться біля неї, підтримує і допомагає.
Нагадаємо, що вагітна дружина "Холостяка" Добриніна розкрила правду про зв'язок Микити з іншою дівчиною: "ми всі дорослі люди".
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