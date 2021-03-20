Шведка, відома модель Ельза Хоск з Victoria's Secret показала, яким стало її тіло після пологів

Як передає Politeka.net, у своєму Instagram Ельза показала своє тіло в прозорій білизні, написавши пост, в якому описала свої відчуття після народження дитини. До чого їй доводиться звикати:

"До постійно мінливого жіночого тіла🌟 до в'ялої шкіри мого живота, до маленької шишки все ще там, до недоліків, маленьких відміток і нагадувань про те, що ви носили життя дев'ять місяців", - написала Ельза.

Фото, яке розмістила Ельза демонструє чудову фігуру молодої матусі. Попри те, що Ельза говорить про в'ялу шкіру, на фото цього зовсім не видно. Ажурна білизна підкреслює ідеальні вигини. Свої блакитні джинси дівчина розстебнула, і показала всю красу свого тіла.

Шанувальники оцінили прекрасну фігуру дівчини, здивувавшись видом в ажурній спідній білизні.

"Ти така красива і надихаюча люблю тебе", "Ти чудова", "Ти тільки що народила дитину і виглядаєш просто чудово!", "Кожна людина вмирає, але не кожна людина насправді живе ... 😝 ", "Досить жарко, щоб перемогти зими❤️", - написали шанувальники.

32-річна Ельза народила дочку, яку назвали Тууліккі Джоан. Дівчинка з'явилася на світ 11 лютого. Після пологів Ельзі вдалося зберегти стрункість фігури, яку вона з гордістю демонструє.

Не так давно Ельза показала дитину на прогулянці. При цьому модель була одягнена в модні блакитні джинси, майку і сорочку, а обличчя сховала за сонцезахисними окулярами.

Нагадаємо, що Ельза Хоск з Victoria's Secret захопила пляжними знімками з дочкою: "дуже красива дівчинка".

Як повідомляла Politeka, нещодавно народила Ельза Хоск з Victoria's Secret показала дитину на прогулянці: "вона незвичайна мама".

Також Politeka писала, щопро Ельза Хоск без білизни грайливо розстебнула джинси:"неперевершена".