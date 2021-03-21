Відома модель Міла Кузнєцова, яка володіє 15-м розміром бюста, засвітилася на зйомках шоу " Ліпсінк батл"

Відома альтернативна модель з 15 розміром бюста з'явилася в одному з ефірів нового шоу «Ліпсінк батл», чим вразила мережу. Кадром з милою Потап поділився у себе на сторінці в Instagram.

Особисте Селфі артиста з милою, яка виставила напоказ свою головну гідність, буквально підірвало соціальну мережу. Під фото в профілі Instagram артиста розгорілися справжні суперечки, викликані зовнішнім виглядом дівчини.

Рекордсменка з натуральним розміром бюста, який ледь поміщається в звичайний одяг, одягла і цього разу сукню з величезним вирізом. Потап не розгубився на фото з Кузнєцовою-зробив жартівливі "губи качечкою" і схилив до неї головк.

"Сподіваюся ви дивитеся ipsyncbattle! У нас хороші цифри, наприклад в кадрі 15й розмір #ліпсінкбатл " » - написав артист.

Фанати відразу відповіли:

"У житті всяке буває, але ось так це "вивалювати" з сукні дуже вульгарно!; Не знаю, чи вважається такий розмір сексі 🧐; важка ноша 😔; важко їй, напевно; 😢бідна, як з ними важко🙌; Ого!!! Як же такий носити важко😮; ого, скільки щастя; Фея, блін️️; це фотошоп? 😮 ; Ну і розмір😮; міняйте провідну😂; Боже як вона ходить 😢; Нічого собі осередки! Там і сховатися можна.😂👍».

На своїй сторінці в соціальній мережі пишногруда красуня звикла ділитися думками, розповідати про те, як проходить її день і які плани вона будує на майбутнє в цілому. Так як Міла дуже позитивна людина, на критику вона також не реагує.

Оскільки Кузнєцова вважає, що знаходиться вона у відмінній формі, худнути дівчина не планує. Більш того, вона не закидала себе і ходить в спортзал, займається і підтримує тіло в тому стані, який сама вважає комфортним для себе.

Нагадавши, Українка з 15-м розміром віддалася ніжності серед пелюсток троянд

А ще Politeka повідомляла, що українка з 15-м розміром влаштувала тряску "кавунами" в непристойному декольте

Також Politeka писала, що українка з 15-и розміром захопила мокрими "бомбочками" в гігантському декольте купальника