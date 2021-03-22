В Україні відкрили кримінальні провадження проти 23 російських артистів

Як стало відомо, справи відкрила прокуратура АРК, пише «Обозреватель». Понад двадцять артистів звинувачують у незаконному в'їзді на територію окупованого Росією українського півострова. Відзначимо, що багатьом зіркам з цієї ж причини раніше був заборонений в'їзд на територію України.

У новому списку фігурує багато відомих прізвищ, серед яких Діма Білан, Дмитро Харатьян, Валерія, Лариса Доліна, Олег Газманов, Григорій Лепс, Стас П'єха та інші. Показово, що до подій у Криму та на Донбасі Валерія та Стас П'єха були тренерами в українському вокальному шоу «Голос країни».

У відомстві повідомили, що 23 зірки відвідували півострів для виступу на концерті з нагоди відкриття мосту через Керченську протоку.

Нагадаємо, що скандали, пов'язані з відвідуванням окупованого Криму час від часу стрясають український інформаційний простір. Не завжди українські правоохоронні відомства встигають вчасно реагувати не незаконний перетин кордону публічними людьми. Так, на початку 2020 року шведський співак Dr. Alban, який виступав у Криму, зумів з'явитися на концерті «Квартал 95».

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