Відома модель Міла Кузнєцова, яка володіє 15-м розміром бюста, поділилася кокетливим чином в персиковій кофті

Популярна модель, яка прославилася завдяки своєму небажанню худнути, щоб бути стрункою, згідно зі стандартами краси, продовжує розбурхувати публіку своїми фото. Як відомо, Міла Кузнєцова незвичайна рекордсменка, яка володіє п'ятнадцятим розміром бюста. І без краплі силікону.

Дівчина пишається своїм тілом і вважає, що це дар – мати такі форми. Також Кузнєцова не закидала догляд за собою і ходить в спортзал, підтримує вагу і харчується так, як їй подобається. Оскільки Міла прославилася саме завдяки бюсту, в її постах в Instagram акценти зроблені саме на ньому.

Як можна помітити на останніх кадрах з розділу Сторі, Міла позувала в ніжній кофті персикового кольору, яку спеціально розстебнула для кращої демонстрації форм з пікантного ракурсу. Виставивши об'єктив вище, сама Міла повернулася до камери і трохи покрутилася, щоб знову здивувати нереальними розмірами.

Трохи раніше, особисте Селфі артиста з милою, яка виставила напоказ свою головну гідність, буквально підірвало соціальну мережу. Під фото в профілі Instagram артиста розгорілися справжні суперечки, викликані зовнішнім виглядом дівчини.

"У житті всяке буває, але ось так це "вивалювати" з сукні дуже вульгарно!; Не знаю, чи вважається такий розмір сексі 🧐; важка ноша 😔; важко їй, напевно; 😢бідна, як з ними важко🙌; Ого!!! Як же такий носити важко😮; ого, скільки щастя; Фея, блін️️; це фотошоп? 😮 ; Ну і розмір😮; міняйте провідну😂; Боже як вона ходить 😢; Нічого собі осередки! Там і сховатися можна.😂👍».

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