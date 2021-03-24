Знаменита українська телеведуча Леся Нікітюк добре проводить час на відпочинку, звідки ділиться яскравими знімками

Зараз телеведуча Леся Нікітюк вирушила на відпочинок до Єгипту після невеликої поїздки до Туреччини заради спеціального і повного обстеження організму в медклініці. Після того, як все було завершено, Нікітюк вирішила продовжити відпустку і вирушила на сонячний курорт.

Звідти зірка ділиться різними кадрами, показує свою кімнату і навіть робить рум-тур по готелю, де зупинилася. Цього разу Леся показала яскраве вбрання для прогулянки, в якому вирушила підкорювати пляж.

Ніжно-рожевий костюм, що складається з простої сорочки з кишенею на ґудзиках і таких же світлих шортів, ідеально доповнив і топ подібного зефірного відтінку. Леся позувала без макіяжу і з задоволенням підкреслила природність, не бажаючи ховатися під шаром фільтрів. Тим не менш, зірка одягла сонцезахисні окуляри в оригінальній оправі, щоб прикрити очі від сліпучого сонця.

Ніжний образ підійшов блондинці, яка, як відомо, вміє вразити змінами іміджу.

До цього мережу сполохав образ Лесі для шоу"Липсинг батл". На фото Леся показала себе в сукні, яка ідеально підкреслила талію. Нікітюк залишила волосся розпущеним, але погляди відразу прикував бюст дівчини. Як можна помітити, він значно збільшився.

Фанати поставили майже 40 тися лайків і написали коментарі:" Тамара Гвердцителі в молодості"," вогонь"," Памела Нікітюк"," Вау, бомба"," це було чудово, чекаю фіналу і сподіваюся на твою перемогу"," це перебір, переведіть дух", " Нова Сердючка!))".

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