Пішов з життя голлівудський актор, дворазовий лауреат премії "Золотий глобус", номінант на "Оскар" Джордж Сігал

Як пише інтернет-портал Deadline з посиланням на дружину актора, артист помер через ускладнення після шунтування. Йому було 87 років.

Його агент Ейб Хох описав Сігала як свого близького друга.

"Мені буде не вистачати його теплоти, гумору, товариства і дружби. Він був чудовою людиною", - сказав він.

Останні вісім років Сігал регулярно знімався в сімейній комедії «Голдберги». Останній епізод, який він зняв перед смертю, 16-А Серія поточного восьмого сезону шоу, вийде в ефір 7 квітня.

Роль сімейного Патріарха Альберта "Попса" Соломона в серіалі "Голдберги" була однією з його головних робіт.

"Сьогодні ми втратили легенду. Для мене було справжньою честю бути частиною дивовижної спадщини Джорджа Сігала. З чистої волі долі я вибрав ідеальну людину на роль Попса. Як і мій дід, Джордж в душі був дитиною з чарівною іскрою. Думаю, в цих спогадах все сказано...",- написав продюсер напівавтобіографічного серіалу Адам Ф. Голдберг в Твіттер.

Іншою відомою роллю Сігала була роль видавця журналу Джека Галло в серіалі " Журнал мод "(Just Shoot Me!, 1997-2003), яка принесла йому дві номінації на «Золотий глобус».

Сігал також був номінований на "Оскар" за екранізацію Едварда Олбі 1966 року Майка Ніколса "Хто боїться Вірджинії Вульф".

Джордж Сігал знявся у фільмах таких легенд, як Стенлі Крамер («Кораблі дурнів», 1965), Роджер Корман («Різанина в День святого Валентина», 1967), Сідні Люмет («Прощай, Браверман», 1968), Карл Райнер («Де Поппа», 1970) , Герберт Росс («Сова і кішечка», 1970), Пол Мазурскі («Блюм в любові», 1973) і Роберт Альтман («Каліфорнія», «Спліт», 1974).

Він також знявся у двох фільмах сценариста-режисера Мелвіна Френка - "дотик до класу" 1973 року з Глендою Джексон і "Герцогиня і бруд Фокс" 1976 року з Голді Хоун - і з Барбарою Стрейзанд у фільмі "У дзеркала два обличчя" (1996).

Поряд з номінацією на премію "Оскар" Сігал був п'ятикратним номінантом на "Золотий глобус" і має зірку на Голлівудській алеї слави.

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