Відома співачка Оля Полякова вкотре прокоментувала скандал з Тіною Кароль, назвавши його вичерпаним

Як передає Politeka.net, Оля Полякова, одна з найгучніших представниць в українському шоу-бізнесі в черговий раз пролила світло на інцидент, що виник на шоу Маска з Тіною Кароль, коли та назвала її "плакальницею на похоронах". Полякова розповіла, як після скандалу, Тіна повела себе при зустрічі в інтерв'ю на "Люкс ФМ".

Полякова впевнена, що їй вдасться налагодити стосунки з Тіною Кароль, адже вона щиро не хотіла її образити, і не мала на увазі її особисту трагедію, а тільки лише репертуар Тіни.

"Я впевнена, що ми будемо з Тіною спілкуватися, і я впевнена, що ця ситуація виїденого яйця не варто. Повірте, вона не образилася, і повірте, я не хотіла її образити. Крапка", - заявила Полякова.

Також Полякова розповіла, що після вибачень і з'ясувань стосунків вона зустрічала Тіну Кароль на інтерв'ю для "Світського життя". Тіна розповіла, що першою простягнула "руку дружби", але побачивши Полякову розвернулася і пішла.

"Вона стояла від мене в двох метрах, розвернулася і пішла, перед цим давши інтерв'ю про "руку дружби". Про що це говорить?",- каже Полякова.

Тіна Кароль зізналася в одному з інтерв'ю, що після того, що сталося, буде абсолютно чесно, щоб Оля стала учасником піар-компанії її пісні "Скандал".

Полякова ж наполягає, що добре і шанобливо ставиться до Тіні Кароль, проте вважає її репертуар занадто сумним.

Полякова підкреслила, що щиро просила вибачення, проте пробачити її або продовжувати "навертати" цю тему - це вже вибір кожного артиста.

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