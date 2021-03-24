Українська співачка Настя Каменських поділилася подробицями сімейного життя з Потапом

Артистка поділилася одкровеннями в програмі "Сніданок з 1+1", передає Politeka.net. (Щоб подивитися відео, проскролльте вниз)

"Чесно кажучи, багато ми створюємо контенту, і останнім часом у мене мало сну. Особливо вчора. Коли мій Льошка так хропів. А я йому кажу: «Льошечка, сонечко моє, кохання, у мене завтра "Сніданок", я хочу виспатися, ось". А він каже: "Ну що я можу зробити", - розповіла співачка.

Також вона додала, що коли вже їхала на програму, чоловік подзвонив їй і запитав, чи вдалося їй хоч трохи виспатися.

Відзначимо, в мережі дали пораду Каменських, що робити в такій ситуації.

"Потрібно було йти спати в іншу кімнату, я так робила", - написали в коментарях.

Зазначимо, на хропіння Потапа скаржилася і його попередня дружина, українська продюсерка Ірина Горова.

"Останній хропун - це був Олексій Потапенко, колишній чоловік і нинішній партнер, і я щаслива, що так сталося, тому я спокійно сплю", – говорила Ірина.

Деякий час вона намагалася боротися з хропінням коханого, однак, безрезультатно.

"Ногами боролася, руками, кулаками. Закривала ніс, говорив - встань. Йшла. А як ти можеш боротися? Там якісь штучки - подуй у вухо, полоскочи за ніс – вони тільки на 5 хвилин діють", – зізнається продюсер.

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