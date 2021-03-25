Відома співачка Оля Полякова зізналася, що до того, як виступати на сцені, влаштовувала сцену вдома, її чоловікові довелося непросто впоратися з її неприборканою енергією

Як передає Politeka.net, Оля Полякова, одна з найуспішніших і впізнаваних співачок в українському шоу-бізнесі в інтерв'ю на "Люкс ФМ" відверто розповіла про свої стосунки з чоловіком. Співачка зізналася, що для підтримки відносин в сім'ї їй потрібно вихлюпування енергії.

Полякова зізналася, що раніше любила влаштовувати скандали, бити посуд і роздряпувати чоловікові обличчя. Вадиму Полякову доводилося придумувати, що на нього собака стрибнула, щоб пояснити співробітникам свій зовнішній вигляд. Однак з часом чоловік перенавчив її таким чином вихлюпувати енергію.

Оля розповіла, що була дуже експресивною, пару раз вона тікала вночі в ліс з машини. Тоді Вадим не став бігти за нею, а розвертався і їхав. Після того як їй довелося пройтися вночі по лісі, вона перестала це робити.

"Після того, як я пару раз пройшлася по темному лісі, і мене покусали комарі Скрізь, я перестала це робити".

Якось я побила весь посуд, але він не пішов її купувати, а сказав, Ось візьми і купи весь сервіз.

"Я пішла в магазин, і коли побачила, що чашка коштує $70, а я набила не знаю на скільки, я перестала бити посуд. І так повільно, потихеньку, я стала нормальною. І звичайно ж у мене з'явилася сцена, де я можу всю енергію, весь атомний реактор, який в мені вирує - віддати, і прийти додому нормальною людиною", - підсумувала Полякова.

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