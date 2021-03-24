Телеведуча Леся Нікітюк викликала ажіотаж, показавши фігуру в купальнику

Зараз зірка насолоджується відпочинком в сонячному Єгипті, звідки ділиться вражаючими кадрами, пише Politeka.net з посиланням на сторінку Нікітюк у соцмережі.

"Йду на пляж, тому що не можна ховати таку красу. Це я про капелюх", - написала телеведуча.

Нікітюк похвалилася фігурою в роздільному ніжно рожевому купальнику. Також на ній була пляжна накидка і, звичайно ж, капелюх.

Фігура артистки захопила користувачів мережі. Українську телеведучу навіть порівняли з актрисою Мер'єм Узерлі, зіркою серіалу «Величне століття».

"Ви чудово виглядаєте! Умничка! Це праця, щоденний і важкий. Приємно дивитися", "Ну богиня ж", "Мої очі засліпила твоя краса, Леся", "Вогонь! Гаряча штучка. Обожнюю тебе", "Краса, не те слово", "Схожа на Мер'єм Узерлі", "Ви тут схожі обличчям на Гюрем султан", - відзначили в коментарях.

Водночас Нікітюк запідозрили у використанні фоторедактора.

"Фотошоп!", "Боже, хто фотошопив?", "Стільки фотошопу, ну Лесечка", - пишуть під фото телеведучої.

Зазначимо, не все цього разу на відпочинку Нікітюк складається ідеально. Так, нещодавно вона поскаржилася на сильний вітер, через який на пляжі довелося кутатися в Рушники. Було зовсім не до засмаги.

Нагадаємо, біда трапилася з Нікітюк прямо під час шоу, Потап не змовчав.

А ще Politeka писала, що дочекалася пропозиції вийти заміж Леся Нікітюк в рожевому бікіні заговорила про медовий місяць.

Також Politeka повідомляла, що худа Нікітюк збентежила виглядом в ночнушке і без макіяжу, такий Лесю мало хто бачив.