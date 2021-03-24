У регіонах України, які потрапили в "червону" карантинну зону, діятимуть певні правила
Як передає Politeka.net, обмеження набули чинності вже 24 березня.
Так, станом на 23 березня, до "червоної" зони входять дев'ять регіонів України: Київ, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Одеська, Сумська та Чернівецька області.
У цих регіонах тепер заборонено знаходиться в громадських місцях без захисної маски.
Людям без масок, які при цьому не тримають дистанцію, патрульні спочатку роблять зауваження.
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Якщо реакції на попередження не послідує, то порушнику загрожує штраф розміром в 170 гривень, а протокол поліцейський може скласти прямо на місці.
Порушення масочного режиму в громадському транспорті тепер карається штрафом в 17000 гривень.
Варто зазначити, що за 2020 рік українські суди розглянули 44 397 справ про порушення правил карантину, на 3 282 осіб наклали штраф.
Нагадаємо, 23 і 24 березня в Україні зафіксували рекордну кількість смертей від коронавірусу - 333 і 342 людини відповідно, а всього за час пандемії вірус забрав життя 30773 українців (станом на 24 березня).
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