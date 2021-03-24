Знаменита українська прима-балерина, суддя шоу «Танці з зірками» Катерина Кухар вразила яскравим образом поруч зі знаменитим красенем

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram артистка опублікувала фото, зроблене ще під час новорічних свят. Катерина сиділа на стільці, а поруч з нею стояв головний красень «Квартал 95» Валерій Жидков, відомий на прізвисько «Тамбовський вовк».

Катерина на фото постала в неймовірно красивому платті, яке підкреслило її мініатюрну фігурку. Вона притулилася головою до Валерія, який стояв поруч. Як з'ясувалося, фото було опубліковано на честь дня народження коміка.

"З днем народження! Ми не можемо змінити світ, але можемо дарувати людям тепло, посмішки, радість і гумор. Ти прекрасна, чуйна, щира людина! Я бажаю, щоб в твоїй душі ніколи не гаснуло світло доброти, а тільки розпалювалося ще більше і надихало не тільки тебе, але і оточуючих!",- передала зворушливе привітання Катерина.

Раніше ми писали, що чоловік Кухар Олександр Стоянов поділився кадром з вистави, на якому тримав красуню-дружину на руках. Катерина витягнулася і вигнулася, демонструючи красиві вигини і підкачані ніжки.

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