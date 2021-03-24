Знаменита американська модель, бізнесвумен і зірка реаліті-шоу Кім Кардашьян показала, як розслабляється в гамаку

Як повідомляє Politeka.net, фігуриста красуня поділилася яскравими кадрами з відпочинку на своїй сторінці в Instagram.

На фото можна побачити, як Кім відпочиває від свого насиченого життя, безтурботно розвалившись в гамаку, натягнутим прямо в море, над самою водою. Красуня одягнена в простий чорний купальник-бікіні, який на ній виглядає все одно дуже ефектно завдяки її вражаючою фігурі.

Кардашьян закинула одну руку за голову, а також одягла окуляри, щоб сонце не світило їй в очі. На такому фото добре видно засмагла фігура моделі, завдяки якій вона і привертає до себе загальну увагу.

Шанувальники Кім прийшли в захват від її знімків. Всього за пару годин її пост набрав більше 2 мільйонів лайків і безліч коментарів.

"Чудова!", "Мені потрібна відпустка" « "Хочу теж там опинитися", "будь ласка, будь моїм капітаном", " Чому ти така красива?", "Рай", "бронзова богиня", - пишуть люди.

Відзначимо, що незважаючи на безтурботні фото, зараз Кардашьян переживає не найлегший період, адже їй належить розлучення з її чоловіком, репером Каньє Вестом.

Раніше ми писали, що Кім поділилася фото, на якому позувала в облягаючому купальнику з великими вирізами з боків, оголюють тіло.

Оголені груди ризикували випасти з купальника, але це, мабуть, анітрохи не бентежило знаменитість.

Нагадаємо, майже "холостячка" Кім Кардашьян показала свої знамениті обсяги в вирізах безсоромного купальника:"як ти прекрасна".

Як повідомляла Politeka, підхмелена Кардашьян в бікіні забула про пристойності і залізла на стіл з келихом в руках.

Також Politeka писала, що безтурботна Кім Кардашьян в мікро-бікіні встала на руки, ледь не засвітивши срамоту.