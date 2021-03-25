Співачка Оля Полякова застала спадкоємицю зненацька, влаштувавши сцену при друзях
Як передає Politeka.net, 37-річна артистка опублікувала свіжі "сторіз" у себе в Instagram, на яких показала розваги на відпочинку.
Так, Полякова разом зі своїми друзями і старшою 16-річною донькою Машею відвідала італійський ресторан в екзотичній країні. Під час трапези Оля почала знімати на телефон присутніх, "застукавши" дочку за цікавим заняттям.
Дівчина підняла келих і пригубила червоний напій.
"Машенька! Дочко, ти що, бухаєш?", - з подивом запитала збентежена Оля.
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"Це сік, вишневий", - тут же виправдалася дівчина, а гості за столом підтвердили.
"Тут італійський ресторан... божевільний... Як тобі?",- запитала в неї тоді Полякова, чи сподобалося їй блюдо.
Співачка по черзі поцікавилася у всіх про враження - друзі залишилися в захваті.
Варто відзначити Маша вже наступає матері на п'яти, набираючи все більшої популярності в Instagram. Подорослішала дівчина слідом за Поляковою-старшою нічого не соромиться. Маша сміливо демонструє апетитну фігурку в бікіні.
Так, нещодавно вона здивувала шанувальників кадрами в "сторіз", на яких постала разом з подружкою. Дівчата покрутилися перед дзеркалом в купальниках, приймаючи гарячі пози. Пізніше Маша показала себе вже на пляжі. Вона була в чорному бікіні з білими смужками. Дочка Полякової вигнула спинку, відстовбурчивши пружний "горішок" та натягнувши плавки до межі.
Нагадаємо, 16-річна дочка Полякової публічно відчитала маму за ласки з чужим чоловіком, скандальне фото: "татові це не сподобається".
Як повідомляла Politeka, Полякова в бікіні зважилася показати недосконалу фігуру, чесні фото без ретуші: "на пляж...".